Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик рассказала поклонникам о своем бешеном темпе работы и пожаловалась, что почти не бывает дома

Как пишет Politeka.net, 40-летняя украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик часто делится с фанатами контентом в своем Instagram. Так, на этот раз женщина рассказала, что за последнюю неделю очень много работала над съемками концерта и кино, провела много времени на репетициях и почти не бывала дома.

"Всю неделю работа non stop. В своем рабочем коктейле я за эти 5 дней смешала: съемки концерта, съемки кино, репетиции, снова съемки. Все - до глубокой ночи или даже до рассвета. И никаких литров кофе, не дай Бог, энергетиков или алкоголя. Держусь сугубо на адреналине!. Может, есть секреты, как быстро взбодриться, восстановить энергию? Делитесь опытом!",- говорит звезда.

Поклонники звезды сделали ей много комплиментов и залайкали пост.

"Обаятельная и мега позитивная, всегда заряжаете энергией в любом настроении❤️❤️❤️", "как всегда красавица", "Божечки, Лиличка, вы наш Герой, работаете просто в режиме non stop😰 .. Вам уже нужно дать оскар, я бы так не могла работать 5 суток подряд.",- пишут фанаты.

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