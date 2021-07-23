"Як завжди на висоті"

Популярна телеведуча Лілія Ребрик поділилася планами на майбутнє

Лілія Ребрик відома як українська ведуча. Також вона є актрисою театру і кіно. 40-річна Ребрик часто ділиться з шанувальниками тим, що відбувається і активно веде свої соціальні мережі. Про це повідомляє Politeka.net.

Цього разу телеведуча поділилася портретним фото. На знімку Лілія в світлому образі, на ній біле плаття, яке відмінно підкреслює золотистий загар. Образ доповнює громіздке кольє.

"В новому кінопроекті граю італійського дизайнера, представника Міланського будинку моди. Надихаюсь новими ідеями, моделями, красою…

Хм. Що я подумала, скоро плануємо нову осінню колаборацію разом з українським брендом, капсулу #диколюблю. Накидайте ідей. Що б хотіли бачити в осінній колекції?" - звертається до фанатів телеведуча.

Шанувальники Лілії активно підтримали ідею і пропонували свої варіанти, тому тепер можна припустити, що пальто і костюми увійдуть в нову осінню колекцію.

Крім цього, фанати ведучої прокоментували фотографію приємними словами: "Лілія, ти просто чудова жінка", "Як завжди на висоті по красі", " Дуже мила", "Мені імпонує як ви граєте. Хочу навчитися теж так. Мрію зніматися в кіно", "Вау, ідеальна дівчина, красива принцеса".

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