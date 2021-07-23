Популярна телеведуча Лілія Ребрик поділилася планами на майбутнє
Лілія Ребрик відома як українська ведуча. Також вона є актрисою театру і кіно. 40-річна Ребрик часто ділиться з шанувальниками тим, що відбувається і активно веде свої соціальні мережі. Про це повідомляє Politeka.net.
Цього разу телеведуча поділилася портретним фото. На знімку Лілія в світлому образі, на ній біле плаття, яке відмінно підкреслює золотистий загар. Образ доповнює громіздке кольє.
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"В новому кінопроекті граю італійського дизайнера, представника Міланського будинку моди. Надихаюсь новими ідеями, моделями, красою…
Хм. Що я подумала, скоро плануємо нову осінню колаборацію разом з українським брендом, капсулу #диколюблю. Накидайте ідей. Що б хотіли бачити в осінній колекції?" - звертається до фанатів телеведуча.
Шанувальники Лілії активно підтримали ідею і пропонували свої варіанти, тому тепер можна припустити, що пальто і костюми увійдуть в нову осінню колекцію.
Крім цього, фанати ведучої прокоментували фотографію приємними словами: "Лілія, ти просто чудова жінка", "Як завжди на висоті по красі", " Дуже мила", "Мені імпонує як ви граєте. Хочу навчитися теж так. Мрію зніматися в кіно", "Вау, ідеальна дівчина, красива принцеса".
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