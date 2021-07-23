Популярная телеведущая Лилия Ребрик поделилась планами на будущее
Лилия Ребрик известна как украинская ведущая. Также она является актрисой театра и кино. 40-летняя Ребрик часто делится с поклонниками происходящим и активно ведет свои социальные сети. Об этом сообщает Politeka.net.
На этот раз телеведущая поделилась портретным фото. На снимке Лилия в светлом образе, на ней белое платье, которое отлично подчеркивает золотистый загар. Образ дополняет громоздкое колье.
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"В новом кинопроекте играю итальянского дизайнера, представителя Миланского дома моды. Вдохновляюсь новыми идеями, моделями, красотой...Хм. Что я подумала, скоро планируем новую осеннюю коллаборации вместе с украинским брендом, капсулу #диколюблю. Набрасывайте идей. Что бы хотели видеть в осенней коллекции?" - обращается к фанатам телеведущая.
Поклонники Лилии активно поддержали идею и предлагали свои варианты, поэтому теперь можно предположить, что пальто и костюмы войдут в новую осеннюю коллекцию.
Помимо этого, фанаты ведущей прокомментировали фотографию приятными словами: "Лилия, ты просто чудесная женщина", "Как всегда на высоте по красоте", "Очень милая", "Мне импонирует как вы играете. Хочу научиться тоже так. Мечтаю сниматься в кино", "Вау, идеальная девушка, красивая принцесса".
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