"Как всегда на высоте"

Популярная телеведущая Лилия Ребрик поделилась планами на будущее

Лилия Ребрик известна как украинская ведущая. Также она является актрисой театра и кино. 40-летняя Ребрик часто делится с поклонниками происходящим и активно ведет свои социальные сети. Об этом сообщает Politeka.net.

На этот раз телеведущая поделилась портретным фото. На снимке Лилия в светлом образе, на ней белое платье, которое отлично подчеркивает золотистый загар. Образ дополняет громоздкое колье.

"В новом кинопроекте играю итальянского дизайнера, представителя Миланского дома моды. Вдохновляюсь новыми идеями, моделями, красотой...Хм. Что я подумала, скоро планируем новую осеннюю коллаборации вместе с украинским брендом, капсулу #диколюблю. Набрасывайте идей. Что бы хотели видеть в осенней коллекции?" - обращается к фанатам телеведущая.

Поклонники Лилии активно поддержали идею и предлагали свои варианты, поэтому теперь можно предположить, что пальто и костюмы войдут в новую осеннюю коллекцию.

Помимо этого, фанаты ведущей прокомментировали фотографию приятными словами: "Лилия, ты просто чудесная женщина", "Как всегда на высоте по красоте", "Очень милая", "Мне импонирует как вы играете. Хочу научиться тоже так. Мечтаю сниматься в кино", "Вау, идеальная девушка, красивая принцесса".

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