Українська телеведуча Лілія Ребрик поділилася одкровеннями про життя за містом

Як передає Politeka.net, відповідний пост зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

За її словами, останнім часом вона з сім'єю все більше часу проводить за містом, але таке життя вона собі уявляла по-іншому.

"Перетворюватися.... на справжнього сільського жителя. Несподівано навіть для себе самої. Але що Ліля представляла під словами»заміське життя"? Себе з келишком просеко в руках, на веранді, під спів пташок і шум сосен. А що Ліля має? Теплички у дворі, свої фрукти, овочі, ягоди і ось із завмиранням серця і справжньою гордістю ми вже збираємо наш з урожай!",- зазначила телеведуча.

Ребрик пояснила, що про такий обрізі життя вона не могла і мріяти, і поділилася результатами роботи на ділянці.

"Що цього року виростили власними стараннями? Малину, полуницю, лохину, смородину, агрус, смородину. Здається, впевненими кроками йдемо до фермерства", - розповіла Лілія.

Через різноманітність врожаю телеведуча розгубилася і попросила українців допомогти з рецептами страв, які можна приготувати з цих інгредієнтів.

"Пиріг, пиріжки, компот або може наливочку якусь? Пишіть свої рецепти! Хочу щось смачненьке і вітамінне з цього приготувати!",- підсумувала Ребрик.

У коментарях під постом телеведуча отримала чимало цінних порад від своїх шанувальників і, судячи з усього, знайшла собі заняття на найближчі дні.

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