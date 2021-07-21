Українська актриса і телеведуча Лілія Ребрик з'явилася в компанії Остапчука та Анатоліча

Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик не тільки популярна телеведуча, а й актриса театру і кіно. Красуня активно веде блог в Instagram, де ділиться найцікавішим з фанатами.

Але новому фото лілія була в сукні, а Остапчук з Анатоличем наділи костюми. Вся трійця, як можна зрозуміти, працюватиме над новим проектом.

"До роботи готові! Ось таким чудовим складом ведучих знімаємо грандіозний концерт до Дня Незалежності України, Ви, наші прекрасні глядачі, побачите 24 серпня на каналі Україна", - написала зірка під публікацією.

Фанати поставили понад 16 тисяч лайків і написали коментарі:

"Кохана і кохана"," Фантастична красуня"," просто шикарна", " Остапчук дійсно лайно ... він і на проекті поводився зухвало", "Лілія, як завжди карколомна".

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