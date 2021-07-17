Відома українська телеведуча Лілія Ребрик похвалилася милим фото
Як пише Politeka.net, 40-річна зірка поділилася знімком, на якому зображена з пухнастим білим песиком породи Бішон фрізе. Лілія Ребрик посміхається і дивиться в камеру.
Схоже, вихідний знаменитості вдалося провести з сім'єю і домашнім улюбленцем.
"Дама з собачкою", - підписала вона фото.
Раніше повідомлялося, що песика сім'ї Ребрик подарувала Настя Каменських і він вже став справжнім членом сім'ї.
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Лілія також відзначала, що це собака її старшої дочки.
"Чесно, не очікувала, що дитина так за ним буде доглядати. Думала, тиждень, місяць, але не більше. Однак була дуже здивована і беру свої слова назад. Діана відноситься до Діксі з великою відповідальністю. Вона бере активну участь у житті наймолодшого члена нашої сім'ї: виховує, водить до грумера, вигулює, стежить, щоб Діксі не замерзла на вулиці, правильно одягає, витирає їй очі, розчісує», - говорила артистка.
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