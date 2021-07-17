Відома українська телеведуча Лілія Ребрик похвалилася милим фото

Як пише Politeka.net, 40-річна зірка поділилася знімком, на якому зображена з пухнастим білим песиком породи Бішон фрізе. Лілія Ребрик посміхається і дивиться в камеру.

Схоже, вихідний знаменитості вдалося провести з сім'єю і домашнім улюбленцем.

"Дама з собачкою", - підписала вона фото.

Раніше повідомлялося, що песика сім'ї Ребрик подарувала Настя Каменських і він вже став справжнім членом сім'ї.

Лілія також відзначала, що це собака її старшої дочки.

"Чесно, не очікувала, що дитина так за ним буде доглядати. Думала, тиждень, місяць, але не більше. Однак була дуже здивована і беру свої слова назад. Діана відноситься до Діксі з великою відповідальністю. Вона бере активну участь у житті наймолодшого члена нашої сім'ї: виховує, водить до грумера, вигулює, стежить, щоб Діксі не замерзла на вулиці, правильно одягає, витирає їй очі, розчісує», - говорила артистка.

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