Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик похвасталась милым фото

Как пишет Politeka.net, 40-летняя звезда поделилась снимком, на котором запечатлена с пушистым белым песиком породы бишон фризе. Лилия Ребрик улыбается и смотрит в камеру.

Похоже, выходной знаменитости удалось провести с семьей и домашним любимцем.

«Дама с собачкой», - подписала она фото.

Ранее сообщалось, что песика семье Ребрик подарила Настя Каменских и он уже стал настоящим членом семьи.

Лилия также отмечала, что это собака ее старшей дочери.

"Честно, не ожидала, что ребенок так за ним будет ухаживать. Думала, неделю, месяц, но не больше. Однако была очень удивлена и беру свои слова обратно. Диана относится к Дикси с большой ответственностью. Она принимает активное участие в жизни самого младшего члена нашей семьи: воспитывает, водит к грумеру, выгуливает, следит, чтобы Дикси не замерзла на улице, правильно одевает, вытирает ей глаза, расчесывает", - говорила артистка.

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