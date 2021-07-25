Известная украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик рассказала фанатам, как отдыхает с семьей и справляется с озорством дочерей

Как пишет Politeka.net, 40-летняя телеведущая Лиля Ребрик очень много работает. Однако, несмотря на плотный график, женщине удалось найти время на семейный день с мужем Андреем Диким и дочками Дианой и Полиной.

Так, на этот раз звезда решила показать фанатам, как проводит свой выходной в семейном кругу. На фотографии, которую опубликовала Ребрик в своем Instagram, она с мужем и детьми выглядит абсолютно счастливой. Семейство одело белые футболки, на которых оставили отпечатки рук друг друга.

Также Лилия рассказала, что традиционно готовит мужу и дочкам в выходной. Их любимое блюдо – десерт "Шарлотка" с шоколадным мороженым. Ребрик призналась, что не боится, если дети поставят пятна на одежде, ведь знает как с ними бороться.

"Казалось бы: все, идиллия разрушена, настроение испорчено, никому уже не до семейного чаепития, еще секунда и разразится либо детский крик, либо какая-то ссора! А вот и нет! Я вообще "не парюсь" в таких ситуациях! Я просто знаю чем эти пятна отстирать!",- шутит телеведущая.

Фанаты звездной семьи оценили пост Лилии и попросили поделиться фирменным рецептом вкусного десерта.

Ранее Politeka писала, что Лилия Ребрик заинтриговала украинцев новым заявлением: "Скоро планируем...".

Напомним, что Лилия Ребрик поразила видом в купальнике с прозрачной вставкой: "Ну блин, как-то не комильфо".

А еще Politeka сообщала, что Лилия Ребрик с выпирающим декольте решила дать украинкам урок стиля: "Вау, моя богиня".