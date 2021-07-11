Відома українська телеведуча Лілія Ребрик показала, як рятується від спеки

Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик не тільки популярна телеведуча, а й актриса театру і кіно. Життєрадісна красуня також веде Instagram, де ділиться найцікавішим.

Цього разу Лілія опублікувала фото, на якому позувала в купальнику з прозорою сіточкою. Дівчина посміхалася, стоячи біля басейну. Ребрик вирішила розповісти, як рятується від спеки.

"Яке спекотне літо без окрошки? Неважливо, любиш її чи ні, але хоча б один раз за все літо повинен спробувати! Знаю, що є десятки рецептів. У мене, напевно, найпростіший. Візьміть 2 великі картоплини, 2 огірка, пучок зеленої цибулі, 2 яйця, 300 гр відібраної шинки, 5-6 штук редису, кріп, кефір, сіль. Заздалегідь приготуйте фігурний лід-стеблинка кропу вимийте і додайте у форми для льоду, залийте водою, поставте в морозилку", - написала Ліля.

Фанати поставили понад 8 тисяч лайків і написали коментарі:

"Не люблю і не хочу пробувати, мені краще з'їсти салат і запити квасом", " Добрий вечір! А ми завжди на сироватці робимо, теж дуже смачно"," у вас шикарний купальник","Рецепт окрошки який дає напівгола ведуча, ну блін, якось не комільфо".

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