Известная украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик поразила украинцев ярким снимком
40-летняя телеведущая Лиля Ребрик на своей странице в Инстаграм рассказала, за что любит лето, передает Politeka.net.
«Люблю лето за его яркие краски, даже когда ты с головой в работе: спелой, аж багряную клубнику (и божественно вкусный, конечно); за почти черную от сочности черешню (хоть ведрами ее ешь, а все равно не наесться!); за полосатого арбуза, которым можно легко утолить летнюю жажду (и невозможно остановиться!); за ярко красные и желтые томаты (еще одна моя летняя слабость!); за небесную гладь воды в море, в озере и даже бассейне! И за оранжевый песок под ногами; за зелень летнего поля и леса и за золотые подсолнухи» - поделилась звезда телеэкранов.
Также она показала фото, на котором позирует в ярко оранжевом платье.
Лобода после приезда в Киев объявилась в штанах-шароварах, озадачив фанатов: "Мой любимый цвет"
Оборвалась жизнь продюсера "Ласкового мая", которого пытались спасти до последнего: "Будем помнить всегда"
Молодая жена Виктора Павлика показала, как еще подростком встретила своего будущего мужа: "С детства любила..."
Тригубенко из "Холостячки" рассказал о необычном приключении на отдыхе: "Каждый мужчина должен"
Внезапно ушел из жизни знаменитый актер и юморист: трагедия случилась прямо на сцене
"Люблю лето, потому что оно наполняет жизнь красками - такими, какими их выдумал сам творец и сама природа!" - подытожила телеведущая.
Откровение звезды звучит невероятно жизнерадостно и вдохновляюще.
«Непревзойденная и изысканная красавица», - резюмировали пользователи сети.
Напомним, Лилия Ребрик в запятнанной футболке показала, как справляется с детьми.
Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик пожаловалась на бешеный ритм работы и попросила помощи: "держусь сугубо на адреналине"
Также Politeka писала, что Ребрик с Остапчуком рассказала о совместных планах на будущее, заинтриговав украинцев.