Известная украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик поразила украинцев ярким снимком

40-летняя телеведущая Лиля Ребрик на своей странице в Инстаграм рассказала, за что любит лето, передает Politeka.net.

«Люблю лето за его яркие краски, даже когда ты с головой в работе: спелой, аж багряную клубнику (и божественно вкусный, конечно); за почти черную от сочности черешню (хоть ведрами ее ешь, а все равно не наесться!); за полосатого арбуза, которым можно легко утолить летнюю жажду (и невозможно остановиться!); за ярко красные и желтые томаты (еще одна моя летняя слабость!); за небесную гладь воды в море, в озере и даже бассейне! И за оранжевый песок под ногами; за зелень летнего поля и леса и за золотые подсолнухи» - поделилась звезда телеэкранов.

Также она показала фото, на котором позирует в ярко оранжевом платье.

"Люблю лето, потому что оно наполняет жизнь красками - такими, какими их выдумал сам творец и сама природа!" - подытожила телеведущая.

Откровение звезды звучит невероятно жизнерадостно и вдохновляюще.

«Непревзойденная и изысканная красавица», - резюмировали пользователи сети.

Напомним, Лилия Ребрик в запятнанной футболке показала, как справляется с детьми.

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик пожаловалась на бешеный ритм работы и попросила помощи: "держусь сугубо на адреналине"

Также Politeka писала, что Ребрик с Остапчуком рассказала о совместных планах на будущее, заинтриговав украинцев.