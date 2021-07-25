Відома українська акторка та телеведуча Лілія Ребрик розповіла фанатам, як відпочиває з родиною та справляється з пустощами доньок

Як пише Politeka.net, 40-річна телеведуча Ліля Ребрик дуже багато працює. Однак, попри щільний графік, жінці вдалося знайти час на сімейний день з чоловіком Андрієм Диким та доньками Діаною і Поліною.

Так, цього разу зірка вирішила показати фанатам, як проводить свій вихідний у сімейному колі. На світлині, яку опублікувала Ребрик у своєму Instagram, вона з чоловіком та дітьми виглядає абсолютно щасливою. Сімейство одягнуло білі футболки, на яких залишили відбитки рук один одного.

Також Лілія розповіла, що традиційно готує чоловікові та донькам у вихідний. Їхня улюблена страва – десерт "Шарлотка" з шоколадним морозивом. Ребрик зізналася, що не боїться, якщо діти поставлять плями на одязі, адже знає як з ними боротися.

"Здавалося б: все, ідилія зруйнована, настрій зіпсований, нікому вже не до сімейного чаювання, ще секунда і вибухне або дитячий крик, або навіть і якась сварка! А ось і ні! Я взагалі "не парюсь" у таких ситуаціях! Я просто знаю чим ці плями відіпрати!", - жартує телеведуча.

Фанати зіркової родини оцінили пост Лілії та попросили поділитися фірмовим рецептом смачного десерту.

Раніше Politeka писала, що Лілія Ребрик заінтригувала українців новою заявою: "Скоро плануємо...".

Нагадаємо, що Лілія Ребрик вразила видом в купальнику з прозорою вставкою: "Ну блін, якось не комільфо".

А ще Politeka повідомляла, що Лілія Ребрик з випираючим декольте вирішила дати українкам урок стилю: "Вау, моя богиня".