Відома українська акторка та телеведуча Лілія Ребрик розповіла фанатам, як відпочиває з родиною та справляється з пустощами доньок
Як пише Politeka.net, 40-річна телеведуча Ліля Ребрик дуже багато працює. Однак, попри щільний графік, жінці вдалося знайти час на сімейний день з чоловіком Андрієм Диким та доньками Діаною і Поліною.
Так, цього разу зірка вирішила показати фанатам, як проводить свій вихідний у сімейному колі. На світлині, яку опублікувала Ребрик у своєму Instagram, вона з чоловіком та дітьми виглядає абсолютно щасливою. Сімейство одягнуло білі футболки, на яких залишили відбитки рук один одного.
Лобода після приїзду до Києва з'явилася в штанях-шароварах, спантеличивши фанатів: "Мій улюблений колір"
Пішов з життя знаменитий актор, який зіграв в культових фільмах: "Спочивай з миром"
Ексдружина Потапа Горова в міні-бікіні показала, що втратив її колишній: "Браво, Іра!"
Солістка "Go_A" зізналася, що її турбує в зоряному житті: "У мене пропало відчуття..."
Стихія забрала життя українського лікаря: за 20 років встиг врятувати сотні дітей
Також Лілія розповіла, що традиційно готує чоловікові та донькам у вихідний. Їхня улюблена страва – десерт "Шарлотка" з шоколадним морозивом. Ребрик зізналася, що не боїться, якщо діти поставлять плями на одязі, адже знає як з ними боротися.
"Здавалося б: все, ідилія зруйнована, настрій зіпсований, нікому вже не до сімейного чаювання, ще секунда і вибухне або дитячий крик, або навіть і якась сварка! А ось і ні! Я взагалі "не парюсь" у таких ситуаціях! Я просто знаю чим ці плями відіпрати!", - жартує телеведуча.
Фанати зіркової родини оцінили пост Лілії та попросили поділитися фірмовим рецептом смачного десерту.
Раніше Politeka писала, що Лілія Ребрик заінтригувала українців новою заявою: "Скоро плануємо...".
Нагадаємо, що Лілія Ребрик вразила видом в купальнику з прозорою вставкою: "Ну блін, якось не комільфо".
А ще Politeka повідомляла, що Лілія Ребрик з випираючим декольте вирішила дати українкам урок стилю: "Вау, моя богиня".