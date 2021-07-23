Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик розповіла шанувальникам про свій шалений темп роботи та пожалілася, що майже не буває вдома

Як пише Politeka.net, 40-річна українська акторка та телеведуча Ліля Ребрик часто ділиться з фанатами контентом у своєму Instagram. Так, цього разу жінка розповіла, що за останній тиждень дуже багато працювала над зйомками концерту та кіно, провела багато часу на репетиціях та майже не бувала вдома.

"Увесь тиждень робота non stop. У своєму робочому коктейлі я за ці 5 днів змішала: зйомки концерту, зйомки кіно, репетиції, знову зйомки. Все - до глибокої ночі або навіть до світанку. І ніяких літрів кави, не дай Боже, енергетиків чи алкоголю. Тримаюся суто на адреналіні!. Може, маєте секрети - як швидко збадьоритися, відновити енергію? Діліться досвідом!", - каже зірка.

Шанувальники зірки зробили їй багато компліментів та залайкали пост.

" Чарівна і мега позитивна, завжди заряджаєте енергією в будь-якому настрої❤️❤️❤️", "Як завжди красуння 😍😍", "Божечки, Лілічко, Ви наш Герой, працюєте просто в режимі non stop😰 .. Вам уже потрібно дати оскар, я б так не могла працювати 5 діб поспіль.", - пишуть фанати.

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