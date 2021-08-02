Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик рассказала о своем любимом члене семьи

Лилия Ребрик с 2011 года состоит в браке с известным хореографом Андреем Диким, пишет Politeka.net. За это время звезда родила двоих дочерей Диану и Полину.

Телеведущая часто хвастается своим дружным семейством, а в этот раз рассказала об одном из его членов.

Лилия поведала о собачке Дикси породы бишон фризе. По ее словам, это идеальный питомец, который не портит вещи, ходит в туалет, куда надо, не кусается и не ест со стола.

Лилия Ребрик рассказала, что в семье все ссорятся в шутку, кто будет нежиться с питомцем.

"Иногда, когда Диана уже спит, я ворую Дикси из детской, чтобы побыла со мной (и так у нас в семье делаю не только я 🙈)", - поделилась секретом Ребрик.

Кроме того, в семье все носят собачку на руках, целуют, холят и лелеют.

Блондинка отметила, что купила Дикси у Насти Каменских.

"Если бы я знала, что судьба нам пошлет такого щенка, то не колебалась бы столько долгих лет! Пусть этот пост станет знаком для тех, кто еще решает - брать или не брать домашнее животное!", - написала лилия.

В сети умилялись семейными снимками с красивым песиком, и писали позитивные комментарии.

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