Телеведущая и актриса Лилия Ребрик показала жаркие пляжные фото с красавчиком-мужем

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик часто радует поклонников яркими фото и видео в своем Instagram. Недавно красотка отправилась на отдых, откуда уже выложила жаркие снимки с мужем.

На новых фотографиях Лилия и ее муж Андрей запечатлены на красивом пляже у моря. Перед камерой телезвезда появилась в откровенном черном бикини, которое красиво подчеркнуло идеальную фигуру и ровный загар. Ее волосы чуть растрепаны ветром, а на лице модные солнцезащитные очки и радостная улыбка. Рядом с Лилией ее счастливый муж, и это не удивительно, ведь ему досталась такая красотка.

В подписи к фотографиям Ребрик написала: "Август, море и любовь… А о работе мы подумаем завтра". Пользователи тут же принялись комментировать новые фото телезвезды: "Чудесные", "Хорошего отдыха", "На вас приятно смотреть, вы супер", "Очень красивые и счастливые", "Прекрасные", "Вы такие классные и такие похожие. Наслаждайтесь".

Напомним, Лилия Ребрик сообщила о своем состоянии после травмы и поразила видом: "Работа кипит".

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик в одном халате разговорилась с украинцами о дурацких советах: "Срочно каждые 2 часа...".

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик в ярком платье с разрезом вдохновила откровением: "Даже когда ты с головой в работе...".