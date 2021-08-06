Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик поделилась веселыми кадрами
Артистка не только строит карьеру на телевидении и в кино, но еще активно ведет свой блог. За страницей Ребрик следят 725 тысяч поклонников. Новые фото артистка как раз и показала в своем Instagram, передает Politeka.net.
Лилия Ребрик с подружкой устроили фотосессию с яркими зонтами. Снимки буквально заряжают энергией и хорошим настроением, которое не под силу испортить погоде.
«Хотя и дождливое, хотя и рабочее, но какое все-таки разноцветнолетнеепятничное настроение у этих двух блондинок», - написала она.
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Также в хэш-тегах она добавила: работаем, не мокнем, снимаем кино.
«Красавицы», - резюмировали фолловеры артистки.
«Ну даже в самый пасмурный, дождливый день Эти две красотки сияют лучше любой радуги», - добавили в комментариях.
Напомним, Лилия Ребрик сообщила о своем состоянии после травмы и поразила видом: "Работа кипит".
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