Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик поделилась веселыми кадрами

Артистка не только строит карьеру на телевидении и в кино, но еще активно ведет свой блог. За страницей Ребрик следят 725 тысяч поклонников. Новые фото артистка как раз и показала в своем Instagram, передает Politeka.net.

Лилия Ребрик с подружкой устроили фотосессию с яркими зонтами. Снимки буквально заряжают энергией и хорошим настроением, которое не под силу испортить погоде.

«Хотя и дождливое, хотя и рабочее, но какое все-таки разноцветнолетнеепятничное настроение у этих двух блондинок», - написала она.

Также в хэш-тегах она добавила: работаем, не мокнем, снимаем кино.

«Красавицы», - резюмировали фолловеры артистки.

«Ну даже в самый пасмурный, дождливый день Эти две красотки сияют лучше любой радуги», - добавили в комментариях.

Напомним, Лилия Ребрик сообщила о своем состоянии после травмы и поразила видом: "Работа кипит".

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик в одном халате разговорилась с украинцами о дурацких советах: "Срочно каждые 2 часа...".

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик в ярком платье с разрезом вдохновила откровением: "Даже когда ты с головой в работе...".