Известна телеведущая Лилия Ребрик показала забавные кадры со съемок на крыше
Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая и просто красотка Лилия Ребрик, которая недавно показала жаркие кадры отдыха с мужем, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась забавным видео со съемок на крыше, на котором появилась в интересном образе.
Как видно, перед камерой Лилия позирует в роскошной розовой вышиванке с черным узором, которая красиво подчеркивает ее изящные формы. Однако, сильный ветер, который бушевал на крыше, задрал подол платья и засветил кое-что лишнее, хотя телеведущую это, похоже, совсем не расстроило.
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В подписи к публикации Ребрик написала: "Готовим для Вас праздничный выпуск @ranok_ua ко Дню независимости. Не все кадры войдут в эфир, поэтому пусть это останется здесь". Пользователи в восторге от нового видео Лилии телезвезду засыпают комплиментами в комментариях. Некоторые шутливо назвали звезду: "Мэрилин Монро по-украински".
Напомним, Лилия Ребрик сообщила о своем состоянии после травмы и поразила видом: "Работа кипит".
Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик в одном халате разговорилась с украинцами о дурацких советах: "Срочно каждые 2 часа...".
Также Politeka писала, что Лилия Ребрик в ярком платье с разрезом вдохновила откровением: "Даже когда ты с головой в работе...".