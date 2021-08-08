Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик предстала в роскошном образе и обратилась к поклонникам

Лилия Ребрик не только успешная телеведущая и актриса, а также она прекрасная мама двоих дочерей, пишет Politeka.net.

Красотка часто делится кадрами того, как проводит время с семьей, но в этот раз она решила удивить поклонников, появившись в роскошном образе. Соответствующее фото звезда разместила в своем Инстаграм, на который уже подписались 725 тысяч пользователей сети.

Блондинка нарядилась в платье розового оттенка на тонких бретельках и с глубоким декольте. Завершили образ красивые украшения, а также яркая помада на губах.

"Воскресенье, говорите? 💋", - обратилась телеведущая к своим поклонникам.

Примерно за 10 минут публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"Богиня🔥", "Красотка 😍", "🔥🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍😍", "Так, все супер!", "День отдыха 😍", "Так вот как выглядит мисс воскресенье 😍❤ вам так идут стрелочки ❤", "Красивая", - написали пользователи сети.

Отметим, Лилия Ребрик также в прошлом гимнастка и хорошо танцует. Со своим мужем - танцором Андреем Диким, она познакомилась в танцевальном шоу. Ребрик выбрала себе партнера в его лице.

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