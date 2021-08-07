Ведущая Лилия Ребрик побезумствовала на камеру в приятной компании

Так, 40-летняя актриса и телезвезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, посвятив несколько теплых строчек особенному человеку - подруге, деятелю искусств Ксении Вертинской, передает Politeka.net.

В честь дня рождения последней, девушки устроили прогулку с яркой фотосессией на фоне реки. Ребрик позировала в розовом брючном костюме, а ее подруга в легком голубом платье. Девушки покуражились в различных позах. На одном из фото они лихо задрали ножки, похваставшись растяжкой.

"У этой замечательной девушки @kseniyavertinska сегодня День Рождения! Специально, первой поставила ту фотку, где у нас нет ни глаз, ни лиц🤪 ..., но именно такие ВСЕГДА наши встречи!!! Обожаю!!! Пусть нам всегда будет, о чем смеяться, обниматься и делиться секретики. Пусть всегда все будет по-настоящему!!! А мы иначе и не умеем! Пусть всегда не хватает времени набалакатися, даже когда мы круглосуточно на гастролях вместе))). Ксюня, зажигай !!! 💖💖💖💖", - подписала кадры Ребрик.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Один из них сравнил украинских красоток с российской балериной Анастасией Волочковой, которая любит демонстрировать шпагаты, где бы не оказалась.

"Очаровашки😍🔥😍🔥😍🔥 С днём рождения!!!❤️"

"💓 вы такие красивые 💓❤"

"Волочкова отдыхает😂"

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