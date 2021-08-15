Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик похвасталась своей подросшей дочкой

Звезда в браке с танцором Андреем Диким родила двоих дочерей, Диану и Полину, пишет Politeka.net. Первая девочка родилась в 2012 году, а вторая - в 2018-ом.

Звезда часто делится в Сети семейными снимками. В этот раз телеведущая показала, как она с Дианой собираются в лагерь.

На кадрах обе улыбались и обнимались.

"Чемоданы собраны! Модная одежда - выглажена 🤣, украшения, как видите, уже на ребенке 🤪! Диана едет на 10 дней в спортивный лагерь. Уххххх, как же я волнуюсь! Как вы детей отпускаете в лагеря?!?! Я просто с замиранием сердца 🙈!", - поделилась Ребрик.

Далее из публикации стало известно, что девочка будет отдыхать в Карпатах.

"Диана лагеря обожает, считала дни до поездки! Удивляюсь, какая у меня уже взрослая дочь! Сама собрала чемоданы - я только их проверила и приложила необходимо и забрала лишнее (например, нашла там свою косметику 🤪)", - рассказала артистка.

Звезда отметила, что дочь очень грамотно собралась, взяв все необходимое, однако Ребрик все равно волнуется за ребенка, но тут же вспоминает, как сама ездила, будучи ребенком.

"Это такие теплые детские воспоминания!", - поделилась актриса.

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