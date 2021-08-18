Актриса и телеведущая Лилия Ребрик поделилась личными переживаниями

40-летняя теледива в своем новом посте в Инстаграм призналась, что и, главное, кто делает ее счастливой, передает Politeka.net.

Лилия опубликовала ряд фото, на которых предстала в объятиях своего любимого, хореографа Андрея Дикого, за которым замужем уже 10 лет и с которым воспитывает двоих дочерей, а также в компании своих коллег на театральной сцене. Еще один пикантный снимок был сделан за кулисами - Ребрик позировала в одном полотенце, замотавшись в него так, чтобы выглядело прилично.

В подписи актриса раскрыла свою личную формулу счастья:

"Моя большая и довольная #дикасімейка + съемки от рассвета до заката + первые минуты на сцене, когда от волнения аж в груди сжимает (и аплодисменты после сыгранного спектакля) + эфиры, когда солнце только встало и уже слепит сквозь окна в студии. Все это равно МОЕЙ формуле счастья! А какие у вас составляющие счастья? Распишите свою формулу!".

За считанные минуты пользователи успели поставить более тысячи "лайков", а некоторые даже прокомментировать: "❤️❤️всегда очень позитивные фото у Вас! ❤️❤️а формула счастья мне не известна, всегда не хватает одной составляющей".

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