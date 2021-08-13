Лилия Ребрик заинтриговала украинцев танцами на каблуках

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик не только популярная телеведущая, но и актриса театра и кино. Красотка ведет утреннее шоу, а также блог в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом видео, которое Лилия опубликовала в Инстаграм, красотка была в блузе и шортиках. Девушка танцевала на парковке, впечатляя движениями в туфлях на шпильке. Видео получилось зажигательным и эффектным.

"Врываемся в этот четверг танцем! Ведь - с Международным днем молодежи вас!

И чтобы не забывали что вы - да-да, именно вы !!! - тоже молодежь, присоединяйтесь к челленджа # танцуй если молодой!

Снимайте свои видео, выкладывайте в сториз и тегайте меня. Репостну самые смешные", - написала Ребрик.

Фанаты посмотрели видео десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Красотка", "Позитивчик вы наш", "Все, я бегу снимать, уже звоню подруге, ждите", "Ну красотка, огонь", "есть идейка как станцеаать и чтобы было прикольно, но ахаха".

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