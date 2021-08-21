Известная телеведущая Лилия Ребрик показала в соцсети яркие кадры с мужем на закате

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая ведет утреннее шоу на одном из центральных телеканалов, часто радует поклонников яркими публикациями в своем профиле в Instagram. Так, в этот раз белокурая хохотушка поделилась в сети кадрами с мужем, на которых они позируют на фоне потрясающего заката.

На снимках Лилия запечатлена в объятиях любимого мужа и с милой собачкой на руках. Перед камерой красотка появилась в легком белоснежном платье со стильными кроссами, ее волосы распущены, а на лице легкий макияж. Рядом с ведущей стоит ее муж Андрей Дикий, который позирует для фото в стильных джинсах и коричневой рубашке.

В подписи к фотографиям Ребрик написала: "И пусть вокруг вас будет ярко! Уютного и душевного вечера вам. Яркого! Уникального! Радостного!". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото телеведущей, засыпая их с мужем комплиментами.

Напомним, Лилия Ребрик сообщила о своем состоянии после травмы и поразила видом: "Работа кипит".

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик в одном халате разговорилась с украинцами о дурацких советах: "Срочно каждые 2 часа...".

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик в ярком платье с разрезом вдохновила откровением: "Даже когда ты с головой в работе...".