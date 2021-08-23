Народная артистка Украины Ольга Сумская получила много поздравлений с Днем рождения

Как пишет Politeka.net, 22 августа Ольга Сумская, которая запомнилась украинцам как Роксолана из одноименного фильма, отпраздновала свое 55-летие. Артистка получила поздравления не только от самых родных, но и от коллег по цеху.

Так, в своем Instagram Сумская опубликовала фото в белоснежном платье и написала о своем дне рождения.

"Говорят, в свой день рождения надо много мечтать! Начинаю вместе с вами, мои прекрасные друзья! И пусть исполнятся самые сокровенные желания!❤️Быть добру!✋ ",- написала артистка.

С юбилеем Сумскую взялись поздравлять также и другие звезды.

"Ольчик! Ты прекрасна и не только в свой день рождения! Пусть все твои мечты всегда становятся реальностью! Новых свершений, крепкого здоровья, и всяческих благ! 🎂🎂🎂🎂🎂🎂", - написал шоумен и актер Андрей Джеджула.

"Дорогая Оля❤️любви и вдохновения❤️", - поздравила певица Катя Бужинская.

"Прекрасная! Невероятная! Мечтай! Зажигай! Пусть осуществляются самые смелые мечты. А на душе всегда будет тепло и уютно!❤️❤️❤️ Любим тебя всей семьей! 🙌😍 "- сказала Лилия Ребрик.

"Многие лета!!! 🔥❤️🙌 счастья и радости 😍 ",- написала Соломия Витвицкая.

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Напомним, что дочь Сумской в маленьком черном платье похвасталась бесконечными ножками: "Роскошная".

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