Актриса Ольга Сумська засвітила, як "запалює" її чоловік Віталій Борисюк на кухні

Як передає Politeka.net, Ольга Сумська є відомою українською актрисою і телеведучою. Вже 25 років вона одружена з знаменитим актором і співаком - Віталієм Борисюком. Як відомо, Віталій брав участь у "Голосі країни", де потрапив до команди Олега Винника. Але на етапі нокаутів співака вигнали, Винник не звільнив для нього місця і не пропустив в прямі ефіри. Ольга і Віталій активно ведуть соціальні мережі і розповідають про те, що відбувається в житті.

Цього разу Ольга показала в Instagram-сторіз свого чоловіка - Віталія Борисюка. Співак в яскравій жовтій майці танцює на кухні і співає пісню "Твої очі як світло небес".

Потім Віталій бере зі столу келих вина, і танцює вже з ним. Пізніше до нього приєднується дружина Ольга Сумська, І вони співають разом.

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