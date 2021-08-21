Відома актриса Антоніна Паперна показала дивовижне фото в соцмережі

Як повідомляє Politeka.net, старша дочка відомої української актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна, яка з чоловіком живе в Москві, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу мама двох дітей Тоня виклала в мережу карколомне фото, на якому з'явилася в стильному образі.

На новій фотографії Антоніна зображена сидячи за кермом розкішного чорного автомобіля, вона присіла так, що стосується землі. Перед камерою дівчина з'явилася в маленькій чорній сукні, яка підкреслила фігуру і розкішні стрункі ніжки. її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри, вона не дивиться в об'єктив.

У підписі до кадру Паперна написала: "Total black". А шанувальники тут же почали коментувати нове фото красуня, засинаючи її компліментами: "Шикарна", "Вау", "Розкішна", "Вогонь", "Шикарно", "Дуже красива! Супер!", "Ви прекрасні", "Космос", "Ну красуня ж, з шикарною фігуркою", "Ви неймовірна", "Красуня!", "Ви в прекрасній формі, так тримати! Дуже ніжно і жіночно", "Красиве чорне платтячко", "Тоня, яка ви красива".

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