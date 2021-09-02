Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик показала, что происходит за кадром популярного сериала
Лилия Ребрик не только работает телеведущей, но и много снимается в разных украинских фильмах и сериалах, пишет Politeka.net.
В частности, звезда появилась в сериале "Папаньки" производства «Дизель Студио». Примечательно, что актриса во время первого сезона была в положении, а её старшая дочь, Диана, впервые снялась в кино именно в «Папаньках».
Сейчас идут съемки нового сезона. В своем Инстаграм Ребрик опубликовала закадровые фото, на которых можно заметить других звезд, в частности актеров "Дизель Шоу" Егора Крутоголова и Викторию Булитко.
"За кулисами съемок сериала «Папаньки» всегда 🔥🔥🔥", - подписала фото Ребрик, впечатлив новым образом в белом.
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За 50 минут публикация собрала более 4000 лайков и много комментариев.
"🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Красотки 🔥🔥🔥", "ВОУ ВОУ ВОУ 😍😍😍 ничего себе красавицы 🔥", "Ох и красавицы. ❤️❤️❤️❤️", "Вауу, Лилечка какая же вы красивая😍 наверняка 4 сезон будет 🔥❤ удачных съёмок вам 🙏❤", "Милые такие", Папаньки 👍👍👍 Шикарный подбор актеров! Госпожа Лиля, шикарно играете свои роли) Горжусь что сериал именно украинском)", - написали пользователи сети.
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