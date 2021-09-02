Телеведущая Лилия Ребрик показала 9-летнюю дочь Диану

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик стала популярной отечественной не только телеведущей, но и актрисой театра и кино. Красотка в 2011 году участвовала в шоу "Танці з зірками", где ей достался партнер Андрей Дикий. Телеведущая в итоге вышла замуж за танцора и сейчас у пары двое детей - 9-летняя Диана и 3-летняя Полина. Не забывает Лилия и об Инстаграм, где активно ведет блог и делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Лилия решила показать старшую дочь Диану, которая 30 августа отпраздновала 9-летие. Малышка была в школьной форме, позируя для фото у стены. Красотка улыбнулась для снимка.

"Очередной этап взросления", - написала Лилия под фотографией.

Фанаты не смогли оценить снимок и написать комментарии под ним, ведь Лилия опубликовала его в сторис Инстаграм, где нет подобных функций.

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