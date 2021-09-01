Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик показала свой образ на 1 сентября и поприветствовала осень
40-летняя телезвезда, которая сейчас ведет популярную программу «Ранок з Україною», поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
В публикации Ребрик решила высказаться на тему окончания лета и прихода осени.
«Здесь не будет постов о первом дне осени, как и не было о последнем дне сами знаете чего! Лето я, честно, люблю больше, но и украинская осень тоже ничего, последние годы она очень теплая!», - написала ведущая.
Вместо сентиментальных размышлений она решила поделиться хорошими новостями.
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«Старшая дочь Диана пошла в 4 класс, Полюня (младшенькая) идет в садик, у меня самой - 9 дней до премьеры спектакля «Инъекция бессмертия» ... поэтому начало этой осени будет просто бешеным (чего и вам всем желаю)», - обратилась к поклонника Ребрик.
На новом фото она позировала в элегантном белом костюме с блузкой с прозрачной вставкой, стилизованной под вышиванку.
Поклонники ведущей оценили ее пост.
«Лиля, ты огонь», «Вы очень красивая и очень красивый костюм ! А дети школу уже закончили!», «Как всегда, все со вкусом и безупречно», «Шикарная!», - пишут люди.
Напомним, Лилия Ребрик в черном платье обратилась к украинцам.
Как сообщала Politeka, 40-летняя Лилия Ребрик поделилась с украинками секретами красоты.
Также Politeka писала, что Лилия Ребрик, Витвицкая, Джеджула и другие засыпали Сумскую в белоснежном наряде поздравлениями.