Телеведущая Лилия Ребрик показала себя и заговорила об уходе за собой

Как передает Politeka.net, Лилия Ребрик является популярной украинской телеведущей и актрисой театра и кино. Она прославилась своей работой на телеканале СТБ, будучи ведущей шоу "Танцуют все". После чего с 2017-ого года ушла на телеканал "Украина", и все эти годы является ведущей "Ранок з Україною". Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз телеведущая показала новую фотографию на своей странице в Инстаграм. На снимке Лилия приспустила белый халат с плечей и позирует улыбаясь под лучами солнца.

"Ловила солнечные лучи сквозь сосновые ветви дома, «волновалась» (то есть на волнах каталась) на черном море в Болгарии, «пелась» на солнце на съемках Киевской! Я это все сейчас вспоминаю и понимаю, что к концу лета могла бы уже и кожу и волосы испортить, но - нет! Я их очень берегу! В жару из дома без солнцезащитного крема не выхожу, на ночь делаю увлажняющие маски и обязательно легкий массаж, и еще мой лайфхак: утром - протираю лицо льдом. Снимает отеки, следы бессонницы и «веселых» вечеров замораживают или чистую воду, или ромашку. За волосами тоже тщательно ухаживаю! Делаю массажи специальной расчёской, маски для волос, наношу масла и термозащита, ну и памьятайте- все индивидуально.", дала совет Лилия Ребрик.

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