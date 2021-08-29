Телеведущая Лилия Ребрик показала в сети необычные фото и попрощалась с летом

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая ведет утреннее шоу на одном из центральных каналов, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась очаровательными снимками, а в подпсии к посту, что напомнила, что сейчас последние выходные лета.

На первой фотографии Лилия запечатлена во дворе своего дома среди леса и купается в солнечных лучах. Перед камерой она появилась в длинном черном платье на бретельках с интересными вырезами по бокам. Этот наряд красиво подчеркнул тройную фигуру звезды. На втором снимке Ребрик позирует уже в белоснежном наряде, стоя у горшков с яркими цветами.

В подписи к фото телеведущая написала: "Последние выходные этого лета! Грустно это писать, но факт: #лето2021, которого мы так ждали и на которое возлагали такие надежды, завершается! Что же остается? Ждать #лето2022!". Поклонники тут же принялись комментировать фото, засыпая Лилию комплиментами: "Красотка", "Непривычно видеть вас в черном", "Вы такая классная, позитивная, красивая, я вами восхищаюсь", "Красивая, позитивная, успешная Лилия".

Напомним, 40-летняя Лилия Ребрик поделилась с украинками секретами красоты: "Я их очень берегу!".

Как сообщала Politeka, Ребрик в шелковом платье покрасовалась с Дзидзьо, Билык и другими звездами: "По старой доброй традиции…".

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик разомлела рядом с красавчиком-мужем на фоне пылающего неба: "Будет ярко".