Украинская телеведущая Лилия Ребрик показала, как репетирует спектакль "Инъекция бессмертия"

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик является не только успешной телеведущей, но актрисой театра и кино. Красотка решила в Инстаграм рассказать, как сейчас репетирует спектакль "Инъекция бессмертия", где она будет играть главную роль, а муж Андрей Дикий поставит всю хореографию.

На кадрах Лилия показалась в кожаном костюме. Красотка показала, как проходит репетиция, а также свое интервью о спектакле.

"Волнующий, напряженный и одновременно самый кайфовый день месяца, а возможно и всей осени! День премьеры.

Поддержите меня!

До встречи в Молодом театре", - написала Ребрик, интригуя премьерой.

Фанаты посмотрели ролик более двух тысяч раз и написали комментарии:

"аааа, Лилечка, удачи!!!! я уже жду сторис с премьеры. я с таким волнением жду спектакль, как-будто сама там учавствую.. всё будет хорошо! любим дико", "Лилечка, успехов вам и сил. Поддерживаем", "Успехов вам. С нетерпением жду.В субботу буду на премьере".

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