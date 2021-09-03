Популярная телеведущая Лилия Ребрик засветилась в компании знаменитого украинского актера

Как передает Politeka.net, Лилия Ребрик является популярной украинской телеведущей и актрисой театра и кино. Она прославилась своей работой на телеканале "Украина", и с 2017-го является ведущей программы "Ранок з Україною". Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз телеведущая опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На снимке Лилия Ребрик в бежевом свитере, надетым под джинсовую куртку позирует с известным актером Алексеем Вертинским, с которым играет в одном спектакле.

"Гастроли, по-осеннему холодно, ветер и солнце. Мы в Харькове! Пишите, рекомендуйте, сдавайте явки-пароли: куда сходить, где погреться, что увидеть, что попробовать! # Гастроли #actorslife P.S. До встречи в 19.00 в театре им. Шевченко на спектакле «Номер 13»", - рассказала Лилия Ребрик.

Поклонники оставили ей множество комплиментов под публикацией: "Удачного выступления, Лилечка и Алексей!! ждём сторис", "Классний у Вас джинсовий пиджачок", "Вы такая красивая 😘 хорошего выступления", "Так у нас было жарко. в начале остапчук дождь привез. а вы холод. ну что теперь делать?".

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