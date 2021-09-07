Популярная телеведущая Лилия Ребрик предстала перед украинцами в новом образе и нарвалась на критику

Лилия Ребрик является звездой телеканала "Україна". Девушка с 2017-го года ведет программу "Ранок з Україною". Также она является актрисой театра и кино. Об этом передает Politeka.net.

На этот раз актриса поделилась новой серией фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, сейчас начался театральный сезон и Лилия Ребрик во всю готовится к предстоящим представлениям. Также, она поделилась планами на предстоящую неделю.

"Понедельник начинается ... с вторника ))) Врываемся в новую рабочую неделю полными сил и энергии! У меня он будет драйвовым, бешеным и ... «на нервах»! Уже в пятницу - премьера спектакля в @molodyytheatre «Инъекция бессмертия», которую мы создаем последние месяцы. Конечно, это "на нервах" совсем не то, что портит жизнь! Просто несколько дней до представления всегда напряженные и эмоциональные. Поэтому мои планы на эту неделю: эфиры "Утра с Украиной", ежедневные репетиции, мало сна, литры кофе, куча текстов и ожидания пятницы - дня премьеры! Приходите! 10,11 сентября - Молодой театр, на Прорезной 17 в 19.00. спектакль «Инъекция бессмертия» по пьесе Карела Чапека «Средство Макропулоса» 🎭Что вы себе запланировали на этой неделе? В сентябрьский ритм со школами-уроками-работой уже влились?", спросила у поклонников Лилия Ребрик.

Фанаты телеведущей оставили ей множество комментариев под фото: "Здорово, очень хочется посмотреть ", "Уже купила билеты, жду с нетерпением", "Ужасное фото!!! Лиля, на Вас это не похоже...".

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