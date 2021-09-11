Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик показала семейное фото со своим мужем и детьми
Как передает Politeka.net, Лилия Ребрик является звездой телеканала "Украина". С 2017-го года она ведет программу "Ранок з Україною". Также она является актрисой театра и кино. Девушка активно ведет социальные сети, где делится с поклонниками моментами из жизни.
На этот раз Лилия опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, телеведущая вышла замуж за хореографа Андрея Дикого в 2011-ом году. Они выступали вместе на паркете шоу "Танці з зірками". К них есть две дочери - Диана и Полина. На кадрах Лилия показывает себя вместе со своей семьей.
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Поклонники засыпали телеведущую и её семью приятными словами в комментариях: "Дико любим вашу семейку", " Какие вы прекрасные! Супер семья! Обожаю вас!", "Я за вас просто счастлив", "Идеальное утро для идеальной семьи. Счастье вашей семьи безграничного", "У вас такая чудесная семья", "Дикая семейка в сборе, люблю такие фото, дико любим".
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