Украинская телеведущая Лилия Ребрик показала, как заряжается настроением в выходной

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик является успешной украинской телеведущей. Также девушка активно снимается в кино и играет в театре. Ребрик вышла замуж за танцора Андрея Дикого, от которого родила двоих дочерей. Ребрик не забывает и о социальных сетях, где активно ведет блог.

В этот раз на платформе ТикТок Лилия опубликовала видео. Красотка была в костюме, позируя в комнате с шкафом, покрытым зеркалаами. Ребрик пустилась в пляс, вытанцовывая перед камерой. В отражении зеркала можно увидеть маленькую собачку, которая наблюдала за движениями телеведущей.

"Хорошего дня", - написала Лилия под видео.

Фанаты поставили более 800 лайков и написали несколько комментариев:

"Вона еще и танцует, я тоже выпью и танцую", "Красотка", "Собачка крутая", "Супер, прекрасная", "Лилия, ты очень красивая, обожаю тебя".

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