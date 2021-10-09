Известная телеведущая и актриса театра и кино Лилия Ребрик завизжала после того, как её муж Андрей Дикий подобрался сзади.

Как передает Politeka.net, Лилия Ребрик является известной ведущей и актрисой театра и кино. Она прославилась благодаря телеканалу "Україна", на котором вела программу "Ранок з Україною".

Лилия Ребрик

Так, на этот раз Лилия Ребрик опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, телеведущая познакомилась с Андреем Диким во время того, как участвовала в одном из сезонов шоу "Танці з зірками". В 2011-ом году они объявили о том, что стали супругами и по сей день вместе. У них есть две дочери - Диана и Полина.

На фото Андрей Дикий подошел сзади избранницы и схватил её за бедра, в этот момент Лилия Ребрик визжит.

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"И опять", — подписали горячее фото.

Реакций и комментариев под фото нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.

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