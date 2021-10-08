Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик рассказала, какое время года ей ближе. Звезда устроила фотосессию на улице, наслаждаясь времяпрепровождением.

Лилия Ребрик считает, что лучшее украшение женщины - хорошее настроение и позитивный настрой, пишет Politeka.net. По словам звезды, это и есть ее главный бьюти-секрет, для нее важны счастливые глаза, дети и улыбка, и окружающие это замечают.

На новых фото звезда выглядела превосходно именно благодаря своему позитиву и яркой улыбки. Казалось, артистка наслаждается времяпрепровождением.

Фото Ребрик разместила кадры, на которых она позировала на улице в голубом свитере.

"Такую осень я люблю ... 🍂

А можно и дальше без дождей и тумана? 😉", - написала телеведущая.

За час публикация собрала более 4000 лайков и много комментариев.

"Вы, как всегда, непревзойденная !!)", "Как вам идёт голубой 💙 очень красивая 🔥", "Пожалуйста, дайте ссылку на хороший свитерок", "Шикарная женщина. Я люблю", "хорошая ❤️", "Ну просто невероятная 😍", "Холодный ветер 👏👏👏👏👏", "Как Вам к лицу небесно-голубой😍", "По физике не получится. К выходным погода испортится", "Умница моя, конечно. Вай, молодец, красавица. Нет, ну просто красивый ты ангел❤️", - написали пользователи сети.

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