Телеведущая Лилия Ребрик поделилась в сети очаровательными кадрами с презентации.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик, которая ведет утреннее шоу на телеканале "Украина", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка показала в сети очаровательные кадры с презентации, на которых появилась в элегантном образе.

Как видно, на снимках Лилия запечатлена в студии своего шоу. Перед камерой она позирует в красивом черном платье средней длины с белыми кружевными оборками. Этот наряд красиво подчеркнул изящную фигуру и аппетитные прелести звезды. Ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к фото Ребрик рассказала о презентации нового сезона своего шоу, а поклонники тут же принялись комментировать ее новый образ: "Великолепная. Восхищаюсь", "Красотка", "Лилия, вы просто шикарная. Дико люблю", "Лиля, женственная, утончённая леди!", "Богиня!", "Нереальная красотка", "Красавица", "Очаровательная", "Тебе идут очень платья".

Напомним, Лилия Ребрик хвастнула семейными фото с красавцем-мужем и двумя дочками: "Дикая семейка".

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик показала эффектный образ в кожаном костюме для новой роли: "С нетерпением жду...".

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала себя с другой стороны и нарвалась на критику: "На вас это не похоже...".