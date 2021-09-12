Відома телеведуча Лілія Ребрик розповіла про свій найбільший страх

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка веде ранкову програму на одному з центральних телеканалів, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка показала в мережі стильне фото, а ось у підписі до нього підняла важливу тему карантину.

На фотографії Лілія відображена, стоячи біля великого панорамного вікна на вулиці. Перед камерою вона з'явилася в модному образі – на ній короткі сірі шорти і світла блузка цікавого фасону. волосся красуні зібрані в акуратну зачіску, а на обличчі легкий макіяж і задумливий вигляд.

У підписі до фото Ребрик розповіла, що боїться нового карантину: "Завтра міг би знову початися карантин! Весь тиждень нас цим лякали, але, на щастя, його трохи відстрочили! Хоча знаю, що, наприклад, в Івано-Франківщині чимало шкіл пішли на дистанційне. Це мій найбільший страх локдаун - дистанційне навчання і того, що театри знову закриють! Ви як вважаєте, карантин вводити? Він дієвий? Або ще можемо почекати?".

Нагадаємо, Лілія Ребрик хвалилася сімейними фото з красенем-чоловіком і двома доньками: "Дика сімейка".

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