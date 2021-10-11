Телеведуча Лілія Ребрик показала яскравий образ в міні-сукні, звернувшись до прекрасної половини жителів України, привітавши зі святом.

Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик стала популярною вітчизняною телеведучою. Зірка також брала участь в "Танцях з зірками", де її партнером став Андрій Дикий. Пара одружилася в 2011 році і тепер виховують двох дочок - Діану і Поліну. Ребрик продовжує працювати, а також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На фото Ліля була в сукні, сидячи на сходинках. Ребрик посміхалася, вражаючи стрункими ніжками.

"Сьогодні 11 жовтня-Міжнародний день дівчаток, з чим хочеться і привітати нас, прекрасних дівчаток таких дівчаток", - написала Ліля.

"Що б ви порадили собі 13-річній, якби могли повернути час назад".

Я б написала так: "Ліля! Тобі зараз 13 у тебе саме перехідний вік, ти вперта (часом навіть занадто), але ти дуже старанна і працьовита, так і використовуй свою впертість на шляху до мети. Чи не втратить це все в собі! будь відданої своєї мрії! Не зраджуй своїм сміливим бажанням! Не звертай зі свого шляху! Пізнавай нове, відкривай собі світ, вбирай в себе знання і не забувай, що ти у себе одна!",- додала Ребрик.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Зі святом, Ліля, і вас", "ідеальна жінка", "зі святом всіх прекрасних жінок".

Нагадаємо, Лілія Ребрик у короткій сукні похвалилася підкачаною фігурою

Також Politeka повідомляла, що чоловік Лілії Ребрик вхопив її ззаду, насмішивши пікантною витівкою

А ще Politeka писала, що Лілія Ребрик влаштувала фотосесію в одному светрі на вулиці



