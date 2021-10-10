Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик соблазнила новыми фотографиями, а после устроила танцы в одной рубашке.

Как передает Politeka.net, Лилия Ребрик является популярной телеведущей. Также она прославилась как актриса театра и кино. Лилия с 2017-го года ведет программу "Ранок з Україною", где радует поклонников своим видом.

Так, на этот раз телеведущая опубликовала несколько новых кадров на своей странице в Инстаграм. На фото Лилия Ребрик в белом коротком платье, накрывшись яркой рубашкой позирует сидя лестнице. Она выставила ногу, и приподняла платье, чтобы показать подкаченную фигуру.

Стоит отметить, что телеведущей 40 лет, она ведет активный образ жизни и часто занимается спортом.

После, она показала видео, где устроила танцы в одной белой рубашке.

Лилия Ребрик выполнила несколько плавных движений и поворотов перед камерой.

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