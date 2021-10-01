Известная телеведущая Лилия Ребрик рассказала о занятиях спортом и похвасталась фигурой

Как передает Politeka.net, Лилия Ребрик является популярной телеведущей. Также она прославилась как актриса театра и кино. Лилия с 2017-го года ведет программу "Ранок з Україною", где радует поклонников своим видом.

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Лилия показала свою фигуру в спортивной наряде. На ней обтягивающие лосины черного цвета, которые подчеркивают идеальную фигуру телеведущей и белая футболка. Также она дополнила спортивный образ розовыми кроссовками.

"С гимнастикой дружу, со спортзалом дружу, танцы обожаю и за бег понемногу берусь! Скажу очевидное, но три кита крепкого здоровья - сбалансированное питание, полноценный сон и физическая активность.



С первым проблем нет, со вторым-всякое бывает , а последнее часто наверстываю на работе ))) там и 10 000 шагов своих выхожу и несколько километров бега наматываю!

А на самом деле - вижу сколько друзей и знакомых бегают, восхищаюсь ими и по-белому завидую: какие же молодцы!

Это прям новая культура XXI века!", - заявила Лилия Ребрик.

Поклонники оставили множество приятных комментариев, где отметили отличную фигуру телеведущей: "Браво, вы замечательная! Вам можно начинать рекламировать спортивную одежду! Вы в прекрасной форме", "В отличной форме, Лилия!!! Браво!", "Прекрасный вид".

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