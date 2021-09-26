Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик показала, как проводит время на даче

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик обзавелась роскошным особняком под Киевом. Актриса там часто проводит время и делится с фанатами фотографиями и видео в Инстаграм.

На новых сторис Лилия показала, как гуляет по территории.

"А мы на даче. Посмотрите, какая тут красота. Осень. Невероятно красиво. Клубника еще цветет. А что я тут нашла. Вот, пожалуйста, 26 сентября", - рассказала Лилия и показала маленькую ягоду.

После этого Лилия показала своего мужа, который стоял в куртке и бейсболке. Андрей Дикий, так зовут супруга, в руках держал огурцы.

"Еще по сей день, видишь", - сказал Андрей и ушел.

После этого Лилия показала руколу.

"А вот наша рукола, друзья, просто рекомендую, советую", - сказала Ребрик.

"Наш урожай", - подписала кадры актриса.

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