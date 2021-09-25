Известная телеведущая Лилия Ребрик засветилась в ярком костюме и заговорила о планах на неделю

Как передает Politeka.net, Лилия Ребрик является популярной телеведущей. Также она прославилась как актриса театра и кино. Лилия с 2017-го года ведет программу "Ранок з Україною", где радует поклонников своим видом.

На этот раз телеведущая поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. На снимке Лилия позирует в забавной позе в шикарном костюме. На ней оранджевый пиджак, надетый на белую блузку и красные брюки.

"Пятница, говорите? 🤔🤩 Делитесь планами на выходные))). Что бы такого придумать?)))", - спросила Лилия Ребрик.

Поклонники оставили телеведущей разные комментарии и засыпали её комплиментами: "Лиля выглядит супер волшебно! Особых планов не имею, сегодня на работу, за окном не утихает дождь, сентябрь не очень порадовал хорошей погодой....", "Фотка супер! Такая погода. Хочется только укутаться в одеяльце и сидеть дома, то творить", "Выходные должны быть вкусными и веселыми", "Но цвет 🔥 Мандаринка".

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