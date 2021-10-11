Телеведущая Лилия Ребрик показала яркий образ в мини-платье, обратившись к прекрасной половине жителей Украины, поздравив с праздником.

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик стала популярной отечественной телеведущей. Звезда также участвовала в "Танцях з зірками", где ее партнером стал Андрей Дикий. Пара поженилась в 2011 году и теперь воспитывают двоих дочерей - Диану и Полину. Ребрик продолжает работать, а также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На фото Лиля была в платье, сидя на ступеньках. Ребрик улыбалась, впечатляя стройными ножками.

"Сегодня 11 октября-международный день девочек, с чем хочется и поздравить нас, прекрасных девочек таких девочек", - написала Лиля.

"Что бы вы посоветовали себе 13-летней, если бы могли повернуть время вспять".

Я бы написала так: "Лиля! Тебе сейчас 13 у тебя именно переходный возраст, ты упрямая (порой даже слишком), но ты очень старательная и трудолюбивая, так и используй свое упрямство на пути к цели. Не потеряет это все в себе! любой преданной своей мечты! Не изменяй своим смелым желанию! Не обращай со своего пути! Познавай новое, открывай себе мир, впитывай в себя знания и не забывай, что ты у себя одна!", - добавила Ребрик.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"С праздником, Лиля, и вас", "Идеальная женщина", "С праздником всех прекрасных женщин".

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