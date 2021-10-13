Українська телеведуча Лілія Ребрик показала в Instagram, як безтурботно розважається в гримерці зі своїми колегами перед початком виступу.

Як пише Politeka.net, Лілія порадувала шанувальників новими кадрами в соцмережі.

У короткому відео Ребрик показала, як веселиться в гримерці зі своїми колегами по театральній постановці. Актриса була одягнена в розкішну зелену сукню з вставкою з чорного мережива в районі декольте.

Разом з Олексієм і Ксенією Вертинськими, а також Данилом Маржецом Лілія демонструвала забавні рухи під завзяту музику.

"Кайфуємо грати вистави в такому акторському складі. Ловіть драйвовий настрій", - підписала кадри Лілія.

Її шанувальники тут же почали коментувати відео.

"Матінка кураж", "обожнюю вас", "захотілося приєднатися до вас", "це шикарно!", "Прямо настрій піднявся", - пишуть люди.

Відзначимо, що Ребрик – не тільки відома телеведуча, а й успішна актриса. Крім того, зірка брала участь в «Танцях з зірками», де виступала в парі з танцюристом Андрієм Диким. Після проекту між ними зав'язалися стосунки, а в 2011 році пара одружилася. Зараз вони виховують двох дочок-Діану і Поліну.

Нагадаємо, Лілія Ребрик у короткій сукні похвалилася підкачаною фігурою.

Як повідомляла Politeka, чоловік Лілії Ребрик вхопив її ззаду, насмішивши пікантною витівкою.

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик в міні-сукні затужила про минуле.