Украинская телеведущая Лилия Ребрик показала в Инстаграм, как беззаботно развлекается в гримерке со своими коллегами перед началом выступления.

Как пишет Politeka.net, Лилия порадовала поклонников новыми кадрами в соцсети.

В коротком видео Ребрик показала, как веселится в гримерке со своими коллегами по театральной постановке. Актриса была одета в роскошное зеленое платье с вставкой из черного кружева в районе декольте.

Вместе с Алексеем и Ксенией Вертинскими, а также Даниилом Маржецом Лилия демонстрировала забавные движения под задорную музыку.

«Кайфуем играть представления в таком актерском составе. Ловите драйвовое настроение», - подписала кадры Лилия.

Ее поклонники тут же принялись комментировать видео.

«Матушка кураж», «Обожаю вас», «Захотелось присоединиться к Вам», «Это шикарно!», «Прямо настроение поднялось», - пишут люди.

Отметим, что Ребрик – не только известная телеведущая, но и успешная актриса. Кроме того, звезда участвовала в «Танцях з зірками», где выступала в паре с танцором Андреем Диким. После проекта между ними завязались отношения, а в 2011 году пара поженилась. Сейчас они воспитывают двоих дочерей – Диану и Полину.

Напомним, Лилия Ребрик в коротком платье похвасталась подкачанной фигурой.

Как сообщала Politeka, муж Лилии Ребрик ухватил её сзади, насмешив пикантной выходкой.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик в мини-платье затосковала о прошлом.