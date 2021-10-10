Відома українська телеведуча та актриса Лілія Ребрик спокусила новими фотографіями, а після влаштувала танці в одній сорочці.
Як передає Politeka.net, Лілія Ребрик є популярною телеведучою. Також вона прославилася як актриса театру і кіно. Лілія з 2017-го року веде програму "Ранок з Україною", де радує шанувальників своїм виглядом.
Так, на цей раз телеведуча опублікувала кілька нових кадрів на своїй сторінці в Instagram. На фото Лілія Ребрик в Білій короткій сукні, накрившись яскравою сорочкою позує сидячи сходами. Вона виставила ногу, і підняла сукню, щоб показати підкачану фігуру.
Варто відзначити, що телеведучій 40 років, вона веде активний спосіб життя і часто займається спортом.
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Після, вона показала відео, де влаштувала танці в одній білій сорочці.
Лілія Ребрик виконала кілька плавних рухів і поворотів перед камерою.
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