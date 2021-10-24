Ведущая программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" и актриса Лилия Ребрик поделилась трогательным фото старшей дочери Дианы, которая активно занимается танцами.

Как сообщает Politeka.net, дочка телеведущий Лилии Ребрик делала первые шаги на паркете вместе с папой, хореографом Андреем Диким, а затем уже отрабатывала танцевальные па вместе с маленьким партнером.

Популярная телеведущая Лилия Ребрик, которая готовится стать матерью во второй раз, не единожды рассказывала об успехах своей дочки Дианы в танцах. Малышка получила свою первую золотую медаль по бальным танцам и это всего в 4 года! Судя по новому снимку, который показала артистка в Инстаграм, девятилетняя дочь Ребрик снова покорила танцевальные вершины и получила награду.

На снимке можно увидеть, как нежно обнимают друг друга девочка и ее мама.

На Диане - воздушное розовое танцевальное платье и бежевые туфли, Лилия же была в черных брюках и рубашке пудрового оттенка.

Подписчики отметили, что у Лилии милая дочурка и поздравили девочку с успехами: "Сокровище мамино, такая умничка и красавица", "Наши дико красивые. Дианочку поздравляю", "Дианочка молодец, победительница!! Вся в маму", "Красивые, поздравляю, танцы улетные, молодцы".



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