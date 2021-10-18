Известная украинская телеведущая и актриса театра Лилия Ребрик, которая ведет "Ранок з Україною", в белом мини показала шикарную фигуру.

Как передает Politeka.net, Лилия Ребрик является популярной телеведущей. Также она прославилась как актриса театра и кино. Лилия Ребрик с 2017-го года ведет программу "Ранок з Україною", где радует поклонников своим видом.

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Лилия Ребрик в белом мини-платье сидит на лестнице. Свой образ она дополнила кардиганом зеленого цвета.

"Сегодня международный день женского счастья! Что это для женщины 🤔?

Быть самоуверенной и самодостаточной или, как по консервативных шаблонах, удачно выйти замуж и родить детей? А если не сложилось ни с одним, ни с другим, то что женщина не может быть счастливой? Да и вообще - нам женщинам иногда так мало нужно для счастья: съесть пирожное ночью и не поправиться, или снять высокие каблуки вечером и наконец расслабить ноги, или взыскать узкую юбку и изменить ее на спортивный костюм! И все - ты счастлива! Но вот что мне интересно - как думаете, реально разница между женским и мужским счастьем, что прям отдельно надо день именно женского счастья?

Задело меня, одним словом 🤣 Давайте дискутировать!", - обратилась к украинцам Лилия Ребрик.

Поклонники оставили несколько комментариев для телеведущей: "Наша самая красивая. любим дико", "Лиля, ножки - волшебные!", "Наша дико красивая и дико любимая Лилечка", "Красавица", "Просто красавица", "Хорошие ножки".

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